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«Музей восковых фигур»: новогодний снимок Аллы Пугачевой напугал фанатов

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Внешность певицы Аллы Пугачевой на новогоднем семейном снимке напугала пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась в комментариях под фото на фан-странице семьи знаменитости в Instagram.

На размещенном в сети кадре 71-летняя исполнительница запечатлена вместе с супругом, 44-летним Максимом Галкиным, в кругу друзей и близких на фоне новогодней елки. Пугачева позировала с пышной прической в черной блузке, широких бежевых брюках и черных ботинках.

Пользователи сети принялись критиковать внешний вид героев снимка, а лицо Пугачевой прослыло восковым.

«Галкин в музее восковых фигур. Елка класс!», «Одна пластика. Бабульки, успокойтесь», «Алла уже похожа на какую-то куклу, неестественная...», «Дом, вернее замок, восковых лиц», «У всех лица натянутые так, что при разговоре рты кривятся. Угомонитесь молодиться. Страшно смотреть», — высказывались они в комментариях.

Ранее в декабре изменения во внешности Валерия Леонтьева удивили его поклонников. 71-летний исполнитель на протяжении своей карьеры славился нестареющим лицом, которое он сохранял благодаря пластическим операциям, косметике и гриму. Когда в сети появился новый снимок певца без макияжа, фанаты огорчились, увидев резко постаревшую знаменитость.

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Источник — lenta.ru
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