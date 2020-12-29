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Милонов заинтриговал новыми выплатами от государства

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Тяжелая экономическая ситуация и бушующая эпидемия коронавируса заставляют людей искать помощи у государства. Различные выплаты и пособия помогают россиянам пережить сложное время.

В основном государство оказывает помощь безработным, малоимущим и семьям с детьми, а вот пенсионеры были незаслуженно забыты. Пожилым людям пообещали с января 2021 года проиндексировать пенсии. Правда речь шла не о всех пенсионерах, а лишь о тех, кто в данный момент не работает.

На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, Татьяна Голикова озвучила рост пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента.

Как выяснилось, пожилые люди могут надеяться на дополнительную меру поддержки уже в следующем году, сообщает Nation News.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал журналистам, что пенсионерам готовят новые выплаты. По его словам, соответствующие документы уже находятся в работе.

"Пенсионеров... ждет приятный сюрприз", — заинтриговал Милонов. Депутат отказался от каких-либо подробностей. Он заявил, что обсуждать еще не принятые законопроекты сейчас было бы некорректно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ах, как это человечно, какая забота - вначале поставить в такое положение, а потом "проявлять" заботу, недостающую причем, так, для видимости кусок бросить. При этом установить себе любимым такие выплаты. Почему бы не привязать свои выплаты, по примеру Германии к МРОТ? Понимаю, смешно такое подумать, значит на улучшение нет смысла надеяться.

Имя: Гость
Комментарий:

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