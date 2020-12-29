81-летний Виторган признался в изменах не ревнивой жене

29.12.2020 | 13:22

Популярный актер признался в неверности. Эммануил Виторган изменял второй жене и коллеге по цеху Алле Батлер.

В свежем интервью Эммануил Гедеонович сообщил, что супруга была осведомлена о его романах на стороне. Алла Баттлер, по его словам, "и это перетерпела".

Виторган никогда не боялся, что Батлер, устав от его выходок, уйдет от него. Артист даже мысли такой не допускал. Он был уверен в избраннице. Более того, актер знал, что, появись информация о его похождениях в публичном пространстве, его любимая Алла стала бы отрицать факт измены. Артистка заявила бы, мол, злопыхатели возводят напраслину.

Батлер, как заметил актер, не была ревнивой. Алла "понимала" увлеченность мужа артистками.

Также Эммануил Виторган рассказал, почему оставил первую жену Тамару Румянцеву. Артист по уши влюбился в коллегу по сцене Театра Ленинского комсомола Аллу Батлер. Этот роман знаменитость назвала стремительным и страстным. Рядом с Батлер Виторган "не мог дышать", его "колотило всего".

Напомним, актриса Алла Батлер скончалась в 2000 году. Звезда кино и сериалов умерла на руках Эммануила Виторгана. Артистка три года боролась с онкологией, но болезнь взяла верх. Как писали "Дни.ру", Виторган обнародовал детали последнего разговора с Батлер.