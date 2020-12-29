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«80 процентов поражения»: Проскурякова рассказала о тяжелом состоянии Фрейндлих

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На прошлой неделе у Алисы Фрейндлих был диагностирован коронавирус. В понедельник стало известно, что она попала в больницу. Звезда находится в реанимации, а вся страна обеспокоена ее состоянием.

Певица Юлия Проскурякова опубликовала в своем блоге в "Инстаграм" историю, в которой призвала всех молиться за здоровье великой артистки. "Тот случай, когда молиться нужно за живых", – написала она. "У Алисы Фрейндлих 80 процентов поражения легких. Актриса находится в реанимации. Давайте прямо сейчас пожелаем здоровья и будем держать кулачки", – прокомментировала звезда.

Отметим, несмотря на эту информацию, ситуация не является настолько критичной. Ранее сообщалось, что Алиса Фрейндлих в сознании и может разговаривать. Врачи настроены оптимистично и верят в то, что артистка скоро поправится.

В больнице в Санкт-Петербурге актриса прошла обследование. Аппарат показал 36 процентов поражения легких, однако позднее состояние ухудшилось и процент увеличился. Информация о цифре в 80 единиц была опровергнута, поражение меньше.

Алиса Фрейндлих не подключена к аппарату ИВЛ, чувствует себя не очень хорошо, но в рамках нормы. Недавно она шокировала врачей просьбой покурить. Известно, что актриса начала курить в 35 и бросать не собирается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Звезда находится в реанимации, а вся страна обеспокоена ее состоянием.

Да ладно у нас 100% поражение и то лечат, а тут 80%. Не нагнетайте панику.

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