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73-летняя Наталья Варлей пришла на ТВ и восхитила внешним видом

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73-летняя актриса появилась на съемках шоу Максима Галкина "Сегодня вечером" на Первом канале. Наталья Варлей потрясающе выглядела.

В студии обсуждали новогодние программы "Старые песни о главном", которые были очень популярны в конце прошлого столетия. Наталья Варлей участвовала в съемках шоу в 1997 году.

Тогда в рамках проекта актриса вновь перевоплотилась в Нину, персонажа из картины "Кавказская пленница" режиссера Леонида Гайдая. В новогоднем номере героиня Натальи Варлей встречает Шурика, в исполнении актера Александра Демьяненко. Мужчина узнает Нину, а та его – нет. Персонажи расходятся как незнакомцы. Вслед Шурик слышит свое имя и с надеждой оборачивается. Выясняется, что женщина зовет не его, а своего песика.

По словам Варлей, эта сцена получилась трогательной и очень печальной. Артистка вспомнила, что нечто подобное она и Демьяненко пережили в реальности. Однажды Наталья и Александр выступали в рамках одного концерта. Их номера стояли друг за другом. Кода актриса ушла со сцены, на ее месте появился исполнитель роли Шурика. Зрители были ошеломлены. Демьяненко ответил залу: "Да, Шурики тоже стареют".

Отметим, что 73-летняя Наталья Варлей потрясающе выглядит. Актриса появилась на съемках в черном костюме с белым воротником и жемчужными пуговичками. Поклонники восхитились внешним видом звезды советского кино. Отметим, что в последние годы Варлей редко появляется на экранах.

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Источник — dni.ru
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