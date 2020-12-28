«Вы стареете?»: Мария Порошина удивила кардинальной сменой имиджа

28.12.2020 | 10:33

Многочисленная аудитория уже привыкла к постоянным преображениям звезды. Мария Порошина часто экспериментировала с различными оттенками блонда. Но на этот раз она переплюнула даже самые яркие сценические перевоплощения.

Теперь всеми известная артистка может похвастаться короткой стрижкой и темным оттенком волос. Похоже, что Порошина распрощалась с ослепительным образом блондинки.

То ли это новогодняя суета так повлияла на внешний вид Марии, то ли она начала подготовку к новой роли. Актриса сделала небрежную укладку и нанесла броский макияж. Получившийся облик только освежил звезду и сделал ее визуально моложе на несколько лет.

Подобное предположение вынесли и многочисленные поклонники Порошиной. Пользователи социальных сетей мгновенно разделились на два лагеря. Одни поддержали рискованное перевоплощение актрисы. Другие же раскритиковали ее обновленный внешний вид.

"Мария, вы вообще стареете? Еще и эта стрижка под мальчика. Надеемся, что это роль такая, а не ваши старческие заскоки", – написали разъяренные комментаторы.

Сама же артистка не стала отвечать на подобные заявления, она только добавила, что совсем скоро вернется с отличными новостями. На кадрах, появившихся в личном блоге Марии, запечатлен и ее коллега. Максим Аверин, запомнившийся как ведущий врач-хирург в отделении неотложной хирургии, составил компанию актрисе. Остается только гадать, встретятся ли артисты на съемочной площадке ради совместного проекта.