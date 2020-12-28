В Госдуме снова призвали раздать деньги нуждающимся

28.12.2020 | 14:53

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на борьбу с бедностью.

Миронов отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Он пояснил, что около пяти из них "осядут" в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели, поэтому лучше раздать эти деньги в качестве непосредственной финансовой помощи нуждающимся, сообщает Ura.ru.

В этом году россиян уже несколько раз радовали деньгами. В апреле, мае и июне семьи с детьми получили от государства по 5 и 10 тысяч рублей. Так было выполнено распоряжение президента РФ Владимира Путина, который решил поддержать население страны в период пандемии коронавируса.

В четверг, 17 декабря, во время ежегодной пресс-конференции глава государства сделал еще один «скромный подарок» малышам оставшимся без праздника.

«Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 000 рублей. Каждому ребенку», - заявил тогда глава государства. Большая часть населения РФ уже получила материальную помощь.

Сейчас в Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах родителям. По мнению парламентариев, взрослые россияне будут ежемесячно получать выплаты на детей до достижения последними совершеннолетия. Такая практика есть во Франции – благодаря ей властям удалось преодолеть демографический кризис.