Сетевое издание|18+|Понедельник|28 дек 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Уйдет первым»: главная интрига - сколько продержится брак Авербуха и Арзамасовой

Печать

На прошлой неделе 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Пару не смутила ни большая разница в возрасте, ни отсутствие пышной свадьбы. 20 декабря они расписались.

В мире шоу-бизнеса стало модно выходить замуж за человека моложе себя лет на 20, а то и больше. Так, Татьяна Брухунова вышла за Евгения Петросяна на 43 года старше себя. Дарина Эрвин вышла за Александра Цекало на 30 лет старше. Не стала исключением и Елизавета Арзамасова, с виду скромная и стеснительная.

Но не успели 47-летний Илья Авербух и 25-летняя Елизавета Арзамасова пожениться, как злые языки уже начали судачить, не "по залету" ли состоялась роспись, и когда они уже разведутся. Появилось много экспертов, которые спят и видят, как Лиза и Илья Изяславович расстаются.

Звезда "Папиных дочек" разочаровала и даже взбесила некоторых своих поклонников. А по мнению свахи международного класса Татьяны Тасуевой, не исключено и скорое расставание пары. Однако возможен и счастливый финал. По ее словам, у Арзамасовой и Авербуха есть все шансы сохранить свои отношения на долгие годы.

Если Елизавета Арзамасова и Илья Авербух все-таки разведутся, то причиной этого могут стать "интрижки" фигуриста или "роман на стороне" у актрисы.

"Еще очень большой вопрос, кто от кого уйдет первым, если брак начнет рушиться", – приводит слова Тасуевой "Вечерняя Москва".

Ранее доктор психологических наук, профессор Борис Хигир рассказал, что брак Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой распадется очень скоро по причине элементарной несовместимости.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте