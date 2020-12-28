«Уйдет первым»: главная интрига - сколько продержится брак Авербуха и Арзамасовой

28.12.2020 | 16:01

На прошлой неделе 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за 47-летнего фигуриста Илью Авербуха. Пару не смутила ни большая разница в возрасте, ни отсутствие пышной свадьбы. 20 декабря они расписались.

В мире шоу-бизнеса стало модно выходить замуж за человека моложе себя лет на 20, а то и больше. Так, Татьяна Брухунова вышла за Евгения Петросяна на 43 года старше себя. Дарина Эрвин вышла за Александра Цекало на 30 лет старше. Не стала исключением и Елизавета Арзамасова, с виду скромная и стеснительная.

Но не успели 47-летний Илья Авербух и 25-летняя Елизавета Арзамасова пожениться, как злые языки уже начали судачить, не "по залету" ли состоялась роспись, и когда они уже разведутся. Появилось много экспертов, которые спят и видят, как Лиза и Илья Изяславович расстаются.

Звезда "Папиных дочек" разочаровала и даже взбесила некоторых своих поклонников. А по мнению свахи международного класса Татьяны Тасуевой, не исключено и скорое расставание пары. Однако возможен и счастливый финал. По ее словам, у Арзамасовой и Авербуха есть все шансы сохранить свои отношения на долгие годы.

Если Елизавета Арзамасова и Илья Авербух все-таки разведутся, то причиной этого могут стать "интрижки" фигуриста или "роман на стороне" у актрисы.

"Еще очень большой вопрос, кто от кого уйдет первым, если брак начнет рушиться", – приводит слова Тасуевой "Вечерняя Москва".

Ранее доктор психологических наук, профессор Борис Хигир рассказал, что брак Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой распадется очень скоро по причине элементарной несовместимости.