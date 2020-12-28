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У фигуристки-«ребенка» Липницкой уже есть прекрасная дочка

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая показала фото полугодовалой дочери. Снимки опубликованы в фан-аккаунте спортсменки в Instagram.

На снимках девочка лежит, сидит за рулем автомобиля и играет с кошкой. Болельщики в комментариях к посту заметили внешнее сходство с Липницкой, а также назвали ребенка очень милым.

О рождении ребенка 22-летняя фигуристка рассказала 27 июля. В этот день ее дочери исполнился месяц. Ребенок родился в браке с фигуристом Владиславом Тарасенко.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. С 10 февраля 2014 года является Заслуженным мастером спорта России, а также самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв титул в командном турнире в возрасте 15 лет 249 дней.

Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.

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Источник — lenta.ru
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