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«Пора уступать место»: Дмитрий Маликов рассказал о завершении карьеры

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Актер и певец Леонид Утесов в 1966 году принял решение покинуть сцену. В последние 16 лет жизни он писал книги, руководил оркестром, много снимался на телевидении. "Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже", – объяснял он свой смелый поступок. Кажется, подобного правила решил придерживаться и Дмитрий Маликов, хотя ему только 50 лет.

Дмитрий Маликов неожиданно заявил, что петь больше не хочет – считает поп-музыку уделом молодых.

"Считаю, пора уступать место молодежи, – заявил артист. – Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано. Хотя и продолжаю писать песни. Дети растут, и сегодняшние двадцатилетние будут слушать своих сверстников, даже если эта музыка не нравится их родителям".

Певец полагает, что смена поколений в шоу-бизнесе неизбежна и естественна. В то же время сам он был замечен в проектах с современным молодежным мейнстримом. Например, снялся в клипе скандального блогера Юры Хованского "Спроси у своей мамы", который за неделю набрал более 10 миллионов просмотров.

"Стараюсь не замыкаться в своем мире и откликаюсь на интересные идеи, которые связаны и с молодежью, и с рекламой, – признался Маликов в интервью медиаменеджеру и журналисту Юрию Костину в программе "Личные связи". – Это нормально, потому что сама наша профессия предполагает широкий круг общения. Считаю, что любые коллаборации – это хорошо. К сожалению, у меня их даже маловато. Я бы еще побольше "поколлаборировал" с молодыми артистами и с удовольствием дал бы им какие-то свои старые песни, чтобы их как-то по-новому покрутили и повертели, и сделали что-то свежее".

Решив немного нарушить имидж человека, безупречного во всех отношениях, Маликов сознался в том, что иногда любит выпить. И вспомнил, что в 90-е годы даже несколько раз выходил подшофе на сцену на новогодних корпоративах: "Случались новогодние ночи, когда у меня было восемь концертов. И наливали везде, потому что народ у нас хлебосольный. Так что сейчас, перед Новым годом, конечно, копим силы. Хочется зажечь".

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Источник — dni.ru
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