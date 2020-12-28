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Наследство Легкоступовой сократилось в 10 раз со 100 миллионов

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Несколько дней назад стало известно, что супруг артистки Юрий Фирсов заявил права на ее имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность.

Правда после упреков со стороны общественности, вдовец сообщил, что рассчитывает получить лишь свои деньги, а все остальное отдаст сыну покойной артистки Матвею.

Мужчина рассказал, что ему ничего лишнего не надо. По словам Фирсова, якобы Следственный комитет России забрал его деньги и отправил в наследственную массу.

Не забыл вдовец упрекнуть и дочь покойной супруги. "Ее жадность зашкаливает!", – поделился своим мнением Юрий Фирсов об Анетте Бриль. Он считает, что дочь Валентины может пустить брата по миру.

В воскресенье, 27 декабря, в СМИ появилась информация, что общая стоимость наследства артистки перевалила за 100 миллионов рублей. Адвокат семьи певицы Сергей Жорин опроверг эту информацию в интервью ТАСС.

"С учетом того, что сейчас некоторыми СМИ активно распространяется не соответствующая действительности информация о якобы 100-миллионном наследстве Валентины Легкоступовой, мы с Анеттой примерно посчитали сколько же на самом деле составляет примерная стоимость наследственной массы. К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей", - сказал юрист. Он добавил, что самым дорогим для семьи Легкоступовой является память о певице, "но эта интеллектуальная собственность, включая ее песни, не представляет какой-либо значимой материальной ценности".

Жорин подтвердил, что Легкоступова когда-то проживала в квартире на Каретном Ряду в центре столицы, но данная собственность на момент ее смерти ей не принадлежала, но она могла быть ошибочно посчитана журналистами.

Адвокат заявил, что наследство певицы состоит из квартиры в столичном районе Текстильщики стоимостью не более 10 млн рублей и загородного дома, который стоит не более 4 млн рублей. "Но за вычетом кредитных обязательств певицы остается до 10 млн рублей, - уточнил юрист.

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