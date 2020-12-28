Миллионные траты и Niletto в роли «Деда Мороза»: как Бородина отметила день рождения дочери

28.12.2020 | 06:10

Пандемия коронавируса не помешала телеведущей устроить торжество в честь 5-летия дочери в несколько этапов. Ксения Бородина потратила баснословную сумму денег ради веселья.

Пока многие знаменитости жалуются на снижение доходов из-за коронавирусных ограничений, Ксения Бородина не ущемляет себя в тратах на праздничную атмосферу. 22 декабря ее младшей дочери Теоне исполнилось 5 лет. Из-за этого события Ксения Бородина потратила около трех миллионов рублей.

Ксения вместе с членами семьи отправилась в роскошный ресторан, чтобы как следует поесть и развлечься. Однако застольем празднование дня рождения Теоны не закончилось – на выходных состоялась вечеринка в детском клубе. На мероприятии выступили популярные звезды – артист Niletto и певица Mia Boyk, приглашение этих знаменитостей было для именинницы сюрпризом.

Праздник для девочки организовала специальная компания. Помещение детского клуба украсили декорации, гости участвовали в различных конкурсах с аниматорами и веселились в игровых зонах.

Маленькая именинница показала на празднике свои акробатические умения и поблагодарила родителей за организацию вечеринки. Специально для Теоны заказали огромный торт от известного кондитера, который украсили фигурки принцесс из диснеевских мультфильмов. Ксения Бородина разместила много видеороликов с мероприятия в своем инстаграм-канале.