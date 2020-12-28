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«Ледниковый период» забрал у Ольги Бузовой ребенка

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Шокирующее заявление сделала близкая подруга певицы Ольги Бузовой, сообщает Nation News.

Девушка уточнила, что бывшая участница и звезда "Дома-2" решила сделать аборт, ради развития своей карьеры.

В 2020 году Ольга Бузова добилась успехов на всех фронтах. Она выпустила несколько треков, один из которых стал хитом. Бузова приняла участие в популярном телевизионном проекте "Ледниковый период". Такая творческая жизнь отбирала у Ольги очень много времени и сил.

За бурной деятельностью Бузовой удалось скрыть от публики свою главную трагедию. Подруга певицы, которая познакомилась с Ольгой еще на съемочной площадке телепроекта "Дом-2", сообщила, что артистка могла родить ребенка от Манукяна, но сделала выбор в пользу аборта. Именно этим можно объяснить резкое ухудшение отношений между Олей и Давидом в середине года.

"Мы видели слезы Оли вне кадра, в тот период она была сама не своя, как профессионал, конечно, улыбалась, но только на камеру после команды. Мы не подходили лишний раз, не спрашивали", — цитирует слова девушки портал PopCake.

Подруга добавила, что в том месяце, когда Ольга узнала, что может стать матерью, ей предложили участие в "Ледниковом периоде". А ведь еще в первой половине года, телеведущая Ольга Бузова с сожалением признавалась в том, что уже давно не может познать радость материнства.

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