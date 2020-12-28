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Лариса Долина «дала жару» появившись на публике в коже и с дредами

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Поговаривают, что исполнительница никогда не боялась экспериментировать. Лариса Долина одна из первых начала носить обтягивающие брюки, рисковать шикарными волосами ради химической завивки и оголять область декольте. Вот и на этот раз артистка ярче всех сияла на дне рождения старого приятеля.

Напомним, что несколько лет подряд Лариса Долина боролась с лишним весом. Звезда российского шоу-бизнеса нашла в себе силы и прожила период бушующей пандемии коронавируса с пользой. За это время певица успела похудеть на пару килограммов.

А уже осенью этого года Долина разъезжала по различным фестивалям. Там ей и удалось "выгулять" свои обновленные наряды. На смену пышным юбкам и пестрым платьям пришли лаконичные костюмы, элегантные кожаные жакеты и грубые ботинки.

Более того, Лариса Александровна сделала себе дреды, чтобы в очередной раз напомнить о своем внутреннем возрасте. Похоже, что певица чувствует себя лет на 25. Ведь она не только на шоу Ивана Урганта заявилась в таком виде, но и посетила праздник, посвященный юбилею Евгения Маргулиса.

Долина в кожаных брюках и молочном жакете спела для гостей и именинника. Поклонники в свою очередь поразились тому, какая артистка стала стройная. Многочисленная аудитория разделилась на два лагеря. Одни раскритиковали исполнительницу и намекнули на ее преклонный возраст. Другие же поддержали кумира, посоветовав и дальше наслаждаться жизнью.

"Лариса Александровна дает жару! Ух, всем бы звездам так. А то жалуются на увядающую молодость и нехватку денег. Берите пример с Ларисы!", – восторженно написали пользователи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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