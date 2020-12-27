С 2021 года изменится пенсионный возраст, но уйти на пенсию можно будет на два года раньше

27.12.2020 | 06:38

Главное, что изменится с 1 января - возраст выхода на пенсию. В текущем году правом выхода на пенсию могли воспользоваться женщины в 55,5 лет, а мужчины в 60,5 лет. В 2021 году возраст выхода сместится на один год позже.

Такая ступенчатая система позволяет совершить плавный переход к увеличенному ранее возрасту выхода на пенсию. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет составлять 60 лет, а мужчины смогут уйти на пенсию в 65 лет.

Но если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока, сообщает «Российская газета».

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», - пояснили специалисты Пенсионного фонда РФ. Еще одним важным условием является факт, как человек потерял работу. Уволился ли сам, был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

При этом также будет учитываться страховой стаж оставшегося без работы гражданина предпенсионера возраста. Он должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

А еще с 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По информации Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян.