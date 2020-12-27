Петросян в роли отца выбрал клона Пугачевой, а не Степаненко

27.12.2020 | 12:49

Сейчас вовсю идут съемки новогодних "голубых огоньков" с участием звездных персон. На одном из таких праздничных шоу Евгений Петросян пошалил на сцене с Еленой Воробей в образе Аллы Пугачевой.

Совсем недавно прошли съемки "Новогоднего парада звезд", в котором приняли участие многие известные артисты. В прошлом россияне с удовольствием смотрели юмористические сценки Евгения Петросяна с Еленой Степаненко на новогодних шоу, но теперь формат выступлений комика стал другим. Вечером 31 декабря телезрители увидят артиста в компании с Еленой Воробей, которая предстанет в образе Аллы Пугачевой.

На съемках "Новогоднего парада звезд" Петросян сыграл самого себя – отца, у которого недавно появился ребенок (в 2020 году у комика появился сын Ваган, – Прим. ред.). Елена Воробей перевоплотилась в Аллу Пугачеву и дала юмористу на сцене ряд наставлений, которые нужны заботливому родителю.

Помимо Евгения Петросяна и Елены Воробей, зрителей должны развлечь шутки Геннадия Ветрова, Игоря Маменко, Карена Аванесяна и Ефима Шифрина. А вот Елена Степаненко записала сценку вместе с пародистом Андреем Бариновым, которая посвящена формату дистанционного обучения школьников.

Женщина совершенно убедительно отдалилась от Евгения Петросяна как в личной жизни, так и в работе. Судя по всему, комик не расстроен этим обстоятельством, ведь ему удается отлично шутить вместе с Аллой Пугачевой, хоть и не настоящей.