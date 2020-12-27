Хотевшая блеснуть без макияжа Навка вызвала оторопь

27.12.2020 | 12:22

45-летняя Татьяна Навка показала честное фото. Однако не всем пришлась по душе такая смелость.

Олимпийская чемпионка опубликовала в своем микроблоге редкий снимок. На нем супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова предстала в естественном виде.

Татьяна сфотографировалась в домашней обстановке, отказавшись от косметики. Спортсменка позирует на красном кожаном диване рядом с красиво наряженной елкой.

Фигуристка призналась, что по будням ей редко удается найти время для расслабления. Если появляются свободные 15 минут, Татьяна Навка делает массаж.

Поклонники звезды восхитились честным снимком и осыпали ее комплиментами. "Настоящая красота", "Прекрасная фотография! Живая и интересная!", – высказались подписчики. У некоторых же фолловеров вид знаменитости вызвал оторопь. "Очень страшно и старо выглядит!", – заявил один из них.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.