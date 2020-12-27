«А Гусман где?!»: зрители истосковались по пропавшему Юлию Гусману

27.12.2020 | 08:24

«А Гусман где?!» - задали вопрос из зала в августе на «Голосящем КиВиНе - 2020» в Светлогорске. «Товарищи, кто пришел из-за Гусмана, вы свободны!» - с улыбкой отреагировал Александр Масляков.

Именно после этого случая поклонники Юлия Гусмана забили тревогу. Уже много месяцев они не могут лицезреть своего кумира.

В сети появляется разная информация. Одни телеграм-каналы пишут, что Юлий Соломонович поругался с Масляковым и навсегда завязал с КВН. Другие распространяют слухи, что известный режиссер серьезно болен.

Основатель премии «Ника» Юлий Гусман уже не раз возмущался сплетнями о своей госпитализации. Например, в прошлом году ряд СМИ распространил информацию, что общественный деятель перенес операцию на сердце. Якобы медики провели чистку сосудов.

«Мне сегодня уже 33 журналиста позвонили, чтобы узнать, как я себя чувствую. Какая больница, вы что? Завтра «Нику» (национальная премия Российской академии кинематографических искусств — Прим. ред.) в 32-й раз будем вручать. Вот об этом спрашивайте, мы сутками к этому готовились! А со здоровьем, слава Богу, все в порядке. Так что завтра «Ника» — и никаких больниц и операций!» — заявил тогда Юлий Гусман в интервью Пятому каналу.

Журналистам удалось выяснить, что Гусман себя прекрасно чувствует и никуда не пропадал. Пандемию Юлий Соломонович переносит без особых проблем. Старается общаться лишь с близкими людьми. На телевидении его не показывают по одной простой причине. Игры Высшей лиги КВН перенесены на неопределенный срок.

«Информируем Вас о том, что из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Москве, вынуждены совершить возврат купленных ранее билетов на финал Высшей лиги КВН, который состоится 15 декабря в Центральном Академическом театре Российской армии», - указано на сайте ММЦ «Планета КВН».

А недавно постоянный член жюри Высшей лиги КВН Юлий Гусман отреагировал на информацию о закрытии лиги из-за отсутствия прибыли. «Конкретный пункт о закрытии управляющей компании на КВН не повлияет. Это просто оптимизация работы», — прокомментировал информацию Гусман для радиостанции «Говорит Москва».