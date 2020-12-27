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100-миллионное наследство Валентины Легкоступовой может выйти боком ее бывшему супругу

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Загадочная смерть повергла в шок не только поклонников, но и родных исполнительницы. Накануне стало известно, что покойная Валентина Легкоступова не поскупилась на достойное наследство. Заинтересованные журналисты подсчитали, что его общая стоимость перевалила за 100 миллионов рублей.

Напомним, за ценное имущество воюют 57-летний вдовец певицы Юрий Фирсов, а также ее дети Анетта и Матвей. Главным лотом в семейном аукционе стала квартира Валентины. Оценщики заявили, что размер жилой площади составляет 78,3 квадратных метров. Скромная квартира расположена в шаговой доступности от Кремля. Один лишь этот объект недвижимости оценен в 100 миллионов рублей.

Другим ценным активом является загородный дом в деревне Теренино – участок площадью 1500 квадратных метров. Не стоит забывать и об интеллектуальной собственности артистки. Песня Легкоступовой "Ягода-малина" все еще имеет вес на музыкальном рынке.

Неудивительно, что дети Валентины агрессивно наступают на ее бывшего супруга. Многочисленная аудитория связывает обвинение в убийстве с нелегкой ситуацией в семье. Похоже, что Анетта и Матвей таким способ пытаются оставить яхтсмена без единой копейки.

"Недостойным он может быть признан, если будут установлены какие-то преступные действия в отношении наследодателя, но и ряд других обстоятельств. В первую очередь, если СК установит, что Фирсов имел к смерти Легкоступовой", – заявил семейный адвокат.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Какое посторонним дело до её наследства?! Разберутся без сопливых!

Имя: Гость
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