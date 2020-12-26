Скрывавшегося Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским

26.12.2020 | 18:53

Сергей Лазарев снова угодил в гей-скандал. На сей раз певца заметили на Бали вместе с другом и, предположительно, любовником Алексом Малиновским.

Ранее приятели уже отдыхали на пару в США. В Сети давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Сергей Лазарева. Теперь же они подогрелись новым путешествием певца и телеведущего.

Как пишет издание Paparazzi.ru, они могут находиться на Бали. Такое предположение появилось после того, как Алекс Малиновский поделился в соцсети публикациями с райского острова. На некоторых из них удалось увидеть человека, очень похожего на Сергей Лазарева.

По мнению автора статьи, как бы "завидный холостяк" не скрывался, а в "Сторис" своего друга все же угодил, "что и развеяло все сомнения". Примечательно, что ранее ходили слухи о том, что телеведущий и исполнитель поженились в одной из европейских стран.

Напомним, в 2019 году Сергей Лазарев отправился в Майами вместе с Алексом Малиновским, что стало поводом для новых сплетен о личной жизни певца. А в этом году пара снова провела отпуск вместе, но уже в Сочи.

Как писали "Дни.ру". сам певец высмеивает слухи о своей личной жизни. Он воспитывает двоих детей – шестилетнего Никиту и двухлетнюю Анну.