Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|21:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Скрывавшегося Лазарева застукали на отдыхе с Малиновским

Печать

Сергей Лазарев снова угодил в гей-скандал. На сей раз певца заметили на Бали вместе с другом и, предположительно, любовником Алексом Малиновским.

Ранее приятели уже отдыхали на пару в США. В Сети давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Сергей Лазарева. Теперь же они подогрелись новым путешествием певца и телеведущего.

Как пишет издание Paparazzi.ru, они могут находиться на Бали. Такое предположение появилось после того, как Алекс Малиновский поделился в соцсети публикациями с райского острова. На некоторых из них удалось увидеть человека, очень похожего на Сергей Лазарева.

По мнению автора статьи, как бы "завидный холостяк" не скрывался, а в "Сторис" своего друга все же угодил, "что и развеяло все сомнения". Примечательно, что ранее ходили слухи о том, что телеведущий и исполнитель поженились в одной из европейских стран.

Напомним, в 2019 году Сергей Лазарев отправился в Майами вместе с Алексом Малиновским, что стало поводом для новых сплетен о личной жизни певца. А в этом году пара снова провела отпуск вместе, но уже в Сочи.

Как писали "Дни.ру". сам певец высмеивает слухи о своей личной жизни. Он воспитывает двоих детей – шестилетнего Никиту и двухлетнюю Анну.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте