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Россияне поддержали введение акцизов на мигрантов

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Сотрудники Минстроя внесли в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках.

Привлечение в Россию гастарбайтеров связано с тем, что в данный момент в стране наблюдается дефицит рабочей силы. Упрощенный въезд в РФ трудовых мигрантов уже согласован с Минтруда, МВД и Роспотребнадзором.

В ответ на это вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнева предложил ввести акцизы для компаний за привлечение трудовых мигрантов. Тем самым увеличив доходы бюджета, а заодно создавая почву для предпочтения при выборе рабочих в пользу россиян.

Согласно данным опроса организованного Исследовательским центром портала SuperJob.ru, предложение Трутнева поддерживает больше половины жителей РФ, сообщает "Интерфакс".

Среди россиян в возрасте 45 лет и старше эту идею одобряют 60% респондентов. Исследование показало, что российские мужчины больше, чем женщины поддерживают эту инициативу - 59% и 39% респондентов соответственно.

В свою очередь, каждый пятый россиянин (22%) высказался против предложения Трутнева, среди людей в возрасте до 34 лет эта инициатива пришлась не по душе каждому третьему (34%), отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 326 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Наконец то дождались, вот они 25 мил. рабочих мест.

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