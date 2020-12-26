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Россиян поторопили за деньгами: в ПФР ждут заявления не позже 29 декабря

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В субботу, 26 декабря, отделения Пенсионного фонда будут работать по всей стране.

В пятницу на сайте ПФР появилась информация, которая будет полезна всем родителям, желающим получить выплаты в 5 000 рублей от государства.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря пообещал, что семьи с детьми до 8 лет к Новому году в качестве скромного подарка получат по 5 000 рублей.

"Родители, которые хотели бы получить выплату до Нового года, должны подать заявление не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей", - сказано на сайте ПФР.

В ведомстве напомнили, что те родители, которые получали выплату в июне и июле, уже должны были увидеть деньги на своем счету. Пособие было начислено автоматически почти 13 миллионам семей. А вот те мамы и папы, кто еще не получал выплату, или у кого поменялся номер расчетного счета, должны в обязательном порядке написать заявление в ПФР.

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