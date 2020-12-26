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Решетова считает ребенка главной причиной развода с Тимати

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Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) объявили о расставании в сентябре этого года, но раскрывать причину этого решения они не стали. Лишь сейчас модель рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения сына Ратмира.

Анастасия Решетова и Тимати обзавелись наследником в октябре 2019 года. Счастью рэпера не было предела. С первых месяцев он начал публиковать в Сети снимки сына. Возлюбленная Юнусова тоже показывала малыша подписчикам инстаграм-аккаунта.

Но, вероятно, счастливая семья была лишь на фотографиях. Накануне, отвечая на вопросы поклонников, Решетова порассуждала о том, почему брак распадается сразу после рождения ребенка. По мнению модели, появление в семье малыша – не только радость, но и стресс. "Мама в шоке от бессонных ночей и гормоны скачут", – написала Анастасия.

Что касается отца, то он тоже переживает потрясение, считает Решетова. Мол, некоторые мужчины не могут смириться с тем, что с появлением малыша они перестают быть самым главным объектом внимания в семье.

Очевидно, что модель, рассуждая на эту тему, исходила из личного опыта. Не называя имен, модель объяснила подписчикам главную причину расставания с рэпером.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала о смертельном недуге. Экс-возлюбленная Тимати показала поклонникам капельницу и призналась, что у нее анемия.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Милая.

Гость||

Зачем она ему с анемией?

Имя: Гость
Комментарий:

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