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Пряник вместо акций: Владимир Путин «затроллил» школьника подарком

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Представители Кремля вручили подарки семилетнему школьнику из Бишкека Рустаму Ташматову, который написал письмо президенту России Владимиру Путину. В своем послании мальчик просил российского лидера подарить ему на Новый год акции "Газпрома" или "Роснефти".

В этом Рустаму помочь не смогли, но и остаться равнодушным к просьбе российский Дед Мороз не смог. Он пришёл к школьнику в гости и вручил ему Больную школьную энциклопедию, портрет Путина с личной подписью главы государства, а также тульский пряник и такую же термокружку, как у президента, сообщает телеканал "Царьград".

Интернет-пользователи оценили подарок президента. "Молодец, ты оставил пацана без подарки", "Да у нас Владимир Владимирович тролль 100 уровня. У него акции попросили, а он книжку и кружку", "Чего пристали к президенту? Он вообще ничем этому мальчишке не обязан. Пусть парень радуется, что ему такое подарили", "На мой взгляд, портрет Путина с личной подписью через 10 лет будет выше акций Газпрома цениться", - высказали свое мнение интернет-пользователи.

Несколько дней назад Путин выполнил просьбу еще одного ребенка. Президент России покатался на коньках на Красной площади с девятилетним Димой Ащепковым из Челябинска.

Таким образом глава государства исполнил мечту мальчика, ставшего участником благотворительной акции "Елка желаний".

После совместного времяпрепровождения Путин принял участие в фотосессии. Он позировал вместе с семьей Димы, которую президент лично поздравил с наступающим Новым годом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вручил ему Больную школьную энциклопедию
Редакторы продолжают нас веселить

Гость||

Почему не собачку подарил? Акций жалко стало, вот и не поделился.

Имя: Гость
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