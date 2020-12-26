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Преодолевшая опустошение Успенская подверглась критике за лицемерие в поздравлении

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Знаменитая певица вновь оказалась в центре скандала. Но на сей раз спихнуть всю вину на сбежавшую в США дочь Татьяну Плаксину не получится.

Любовь Успенская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте запись с запоздалым поздравлением официального представителя МИД России Марии Захаровой. 24 декабря "главной леди" дипведомства исполнилось 44 года.

В своем обращении к дипломату Успенская назвала Захарову "прекрасным человеком", который приходит на помощь без лишних просьб. Она высоко оценила чувственность и справедливость женщины, поблагодарив её за поддержку, которую та когда-то оказала исполнительнице в трудную минуту. Певица не уточнила, о каких именно событиях шла речь, но отметила, что Мария прониклась её горем и вдохновила на дальнейшую борьбу, когда Любовь чувствовала себя опустошённой.

Любовь Успенская пожелала Марии Захаровой радости, здоровья и счастья. Но внимательные пользователи соцсети заметили, что в своем тексте Успенская назвала представителя МИД своим "душевным другом", что заставило их усомниться в искренности её слов. По словам подписчиков Любови, она "облизывает всех бывших своих врагов и друзей". Вскоре на шансонье накинулась целая толпа разъяренных комментаторов, которые наперебой обвиняли её в лицемерии и лизоблюдстве.

"Люба сдурела", "Боже! Можно не всем это видеть. Нужно же иметь голову на плечах", "Сплошное лицемерие", – писали пользователи соцсети.

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Источник — dni.ru
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