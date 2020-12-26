Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|21:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Монеточку «прибрали к рукам»

Печать

22-летняя Елизавета Гырдымова (Монеточка) вступила в брак. О счастливом событии певица рассказала поклонникам.

В инстаграм-аккаунте Монеточки появилась фотография, которая свидетельствует о начале нового этапа в жизни певицы. Исполнительница хита "Каждый раз" показала снимок, на котором запечатлены обручальные кольца. На этих украшениях написано: "Любовь слепа".

Супругом молодой артистки стал 33-летний музыкант и музыкальный продюсер Виктор Исаев. Пара живет в Сочи. Елизавета рассказывала журналистам, что приобрела в курортном городе небольшой старый домик, в котором пришлось делать ремонт. Покупка не была дорогостоящей, отмечала певица.

Некоторые СМИ же сообщают, что возлюбленный Монеточки купил роскошный дом, который находится на Красной поляне. Сочи для артистки – это место силы. Раньше она приезжала туда, чтобы побыть в одиночестве. Ей даже нравится, что в городе не везде доступен интернет.

Напомним, Монеточка впервые заговорила о романе с Виктором Исаевым в шоу "Вечерний Ургант". Елизавета Гырдымова призналась, что долгое время состояла с музыкантом лишь в дружеских отношениях. Только потом они начали испытывать друг к другу более особенные чувства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте