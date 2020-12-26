Монеточку «прибрали к рукам»

26.12.2020 | 19:37

22-летняя Елизавета Гырдымова (Монеточка) вступила в брак. О счастливом событии певица рассказала поклонникам.

В инстаграм-аккаунте Монеточки появилась фотография, которая свидетельствует о начале нового этапа в жизни певицы. Исполнительница хита "Каждый раз" показала снимок, на котором запечатлены обручальные кольца. На этих украшениях написано: "Любовь слепа".

Супругом молодой артистки стал 33-летний музыкант и музыкальный продюсер Виктор Исаев. Пара живет в Сочи. Елизавета рассказывала журналистам, что приобрела в курортном городе небольшой старый домик, в котором пришлось делать ремонт. Покупка не была дорогостоящей, отмечала певица.

Некоторые СМИ же сообщают, что возлюбленный Монеточки купил роскошный дом, который находится на Красной поляне. Сочи для артистки – это место силы. Раньше она приезжала туда, чтобы побыть в одиночестве. Ей даже нравится, что в городе не везде доступен интернет.

Напомним, Монеточка впервые заговорила о романе с Виктором Исаевым в шоу "Вечерний Ургант". Елизавета Гырдымова призналась, что долгое время состояла с музыкантом лишь в дружеских отношениях. Только потом они начали испытывать друг к другу более особенные чувства.