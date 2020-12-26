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Из-за произошедшего с Ириной Муравьевой срочно меняется репертуар театра

Печать

71-летняя актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом. Звезда фильма "Москва слезам не верит" лечится амбулаторно.

Сейчас народная артистка России лечится амбулаторно, ей назначен курс восстановления от вирусной пневмонии. По словам директора Малого театра в Москве Тамары Михайловой, актриса не сможет в ближайшее время выходить на сцену, сообщает "Говорит Москва".

Из-за болезни спектакли с участием Ирины Муравьевой отменяются. Речь идет о спектаклях "Всегда зовите Долли!" и "На всякого мудреца довольно простоты". Другой спектакль, в котором должна была играть Муравьева, будет идти со вторым составом – это "Восемь любящих женщин".

Ранее СМИ сообщили, что Ирина Муравьева госпитализирована с коронавирусом в тяжелом состоянии. Она плохо себя почувствовала еще две недели назад. Актриса жаловалась на першение в горле, высокую температуру, головные боли и озноб. При этом в Малом театре уверяют, что актриса лечится дома.

Напомним, Ирина Муравьева запомнилась зрителям по фильмам "Гора самоцветов", "Не родись красивой", "Москва слезам не верит" и других.Семь лет назад у актрисы умер муж. После этого она стала плохо себя чувствовать и часто болеть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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