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Бессрочный больничный обМРОТили навечно

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Изменения внесены в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

В пятницу, 25 декабря, на заседании в Совете Федерации были одобрены важные поправки поправки в законодательство, которые гарантируют выплаты по больничным в размере не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Инициаторами революционных изменений стали парламентарии, члены партии "Единая Россия" во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым.

"Платить больничный не ниже МРОТ теперь будут бессрочно. Эта мера действовала до конца года в целях поддержки людей во время пандемии. Она защищает доходы работников, имеющих небольшой стаж или заработную плату", - цитирует ТАСС слова Турчак с заседания верхней палаты парламента.

Кроме того в Совете Федерации обговорили, что теперь выплаты будут осуществляться непосредственно из средств Фонда социального страхования, а не работодателями.

"Это гарантирует людям получение всех положенных выплат в срок и в полном объеме вне зависимости от финансового положения работодателя", - заявил Турчак.

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