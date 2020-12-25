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Звезда фильма «Москва слезам не верит» изменилась до неузнаваемости

Печать

Наталья Вавилова является одной из самых загадочных звезд советского кинематографа. Блистательно начав свою карьеру, она завершила ее в 32 года. Восхищенные поклонники не могли понять, почему такая талантливая красивая женщина исчезла с экранов.

Еще совсем юной Вавилова сыграла в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш". Родители Натальи мечтали о ее дипломатическом будущем, а потому не могли спокойно воспринимать увлечение дочери. Позднее великий режиссер предложил ей сняться в "Москва слезам не верит", он не хотел видеть никого другого в роли Александры. На премьере кинокартины актриса встретилась со своим будущем супругом – режиссером Самвелом Гаспаровым. Наталье тогда только исполнилось 20 лет, ему было уже 40.

Многие были уверены: муж не хочет отпускать роскошную молодую девушку на съемки, боится ее потерять. Однако это не может быть правдой, так как последний фильм с участием актрисы вышел через десять лет после замужества.

Весной 2020 года режиссер умер. Наталья Вавилова сейчас живет в Москве одна. Близкие актрисы говорят, что она сильно изменилась. "Смерть Семы здорово подкосила Наташу, мы раньше общались благодаря ему, он был компанейским", – рассказал журналистам друг семьи.

Он сообщил, что общение с артисткой всегда давалось ему непросто, так как Наталья – человек "очень закрытый". "Не думаю, что она страдает от одиночества. К тому же у нее много родни, они ее поддерживают", – отметил он. "Внешне она, конечно, очень изменилась. От прежней Наташи Вавиловой остались только ее большие грустные глаза", - поделился впечатлением приятель актрисы.

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Источник — dni.ru
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