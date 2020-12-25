Видео с дерущейся ведущей Первого канала Екатериной Андреевой оказалось фейком

25.12.2020 | 11:20

В двадцатых числах декабря по сети стремительно начало распространяться видео, в котором женщина якобы похожая на ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву избивает соперницу.

Чуть позже ролик стал популярным и в мессенджерах. Пользователи начали его пересылать друг другу.

Видеозапись сопровождалась комментарием, что одна из участниц драки в гримерке якобы является известной телеведущей Первого канала. Многие пользователи сразу обратили внимание, что женщина лишь отдаленно напоминает Екатерину Андрееву.

Выяснилось, в сеть попал хорошо срежиссированный и смонтированный фрагмент шоу «Пацанки», которое выходит на канале «Пятница».

В Инстаграм-аккаунте pacanki_5_top данный ролик сопровождается подписью: «Ужасная драка Насти Петровой и Вероники Жуковой». На видео можно хорошо рассмотреть, что участница потасовки другой человек, а не популярная ведущая Первого канала.