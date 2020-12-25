Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Полезное

Видео с дерущейся ведущей Первого канала Екатериной Андреевой оказалось фейком

Печать

В двадцатых числах декабря по сети стремительно начало распространяться видео, в котором женщина якобы похожая на ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву избивает соперницу.

Чуть позже ролик стал популярным и в мессенджерах. Пользователи начали его пересылать друг другу.

Видеозапись сопровождалась комментарием, что одна из участниц драки в гримерке якобы является известной телеведущей Первого канала. Многие пользователи сразу обратили внимание, что женщина лишь отдаленно напоминает Екатерину Андрееву.

Выяснилось, в сеть попал хорошо срежиссированный и смонтированный фрагмент шоу «Пацанки», которое выходит на канале «Пятница».

В Инстаграм-аккаунте pacanki_5_top данный ролик сопровождается подписью: «Ужасная драка Насти Петровой и Вероники Жуковой». На видео можно хорошо рассмотреть, что участница потасовки другой человек, а не популярная ведущая Первого канала.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте