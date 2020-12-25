Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|23:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Полезное

Сменившая статус Михалкова принимает поздравления

Печать

Накануне стало известно, что Анне Михалковой присвоили звание Заслуженной артистки России. Звезда в личном блоге поделилась фотографией с подругой Викторией Исхаковой, талант которой также отметили на высшем уровне.

На своей инстаграм-странице актриса выложила селфи с коллегой. Вероятно, снимок был сделан во время официальной части мероприятия в Бетховенском зале Большого театра. Кроме Анны Михалковой и Виктории Исхаковой почетное звание получили Анжела Белянская, Варвара Андреева и вокалист Большого театра Игорь Головатенко.

Поклонники трогательно поздравили актрису с наградой, отметив, что звание знаменитость получила вполне заслуженно. Подписчики признались счастливой Анне Михалковой, что давно ждали, когда ее творчество оценят на высшем уровне.

"Поздравляю! Обожаю ! Вы неповторимые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анна поздравляем! Сменила статус!", "Прекрасные и любимые актрисы обе!", "Актрисы. Женщины. Мамы. Жены. Значение каждого слова– в превосходной степени!", "Заслуженно! Поздравляю!", "Мои Любимые женщины", "Поздравляю с заслуженной оценкой вашего творчества", "Девочки! Рады за вас! Ура! Вы прекрасны", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Анна Михалкова рассказала о прибавлении в семействе. Семилетняя Лида, младшая дочь актрисы, уговорила ее на нового питомца. В доме звезды появился кот породы девон-рекс. Артистка в шутку отметила, что скоро ей придется искать новое жилье, иначе есть вероятность, что в какой-то момент вся живность не поместится в доме.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Виктория ИСАКОВА. а не ИСХАКОВА!!!!!!! Позорище!!!

Гость||

Из чьих будет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте