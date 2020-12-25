Сменившая статус Михалкова принимает поздравления

25.12.2020 | 16:56

Накануне стало известно, что Анне Михалковой присвоили звание Заслуженной артистки России. Звезда в личном блоге поделилась фотографией с подругой Викторией Исхаковой, талант которой также отметили на высшем уровне.

На своей инстаграм-странице актриса выложила селфи с коллегой. Вероятно, снимок был сделан во время официальной части мероприятия в Бетховенском зале Большого театра. Кроме Анны Михалковой и Виктории Исхаковой почетное звание получили Анжела Белянская, Варвара Андреева и вокалист Большого театра Игорь Головатенко.

Поклонники трогательно поздравили актрису с наградой, отметив, что звание знаменитость получила вполне заслуженно. Подписчики признались счастливой Анне Михалковой, что давно ждали, когда ее творчество оценят на высшем уровне.

"Поздравляю! Обожаю ! Вы неповторимые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анна поздравляем! Сменила статус!", "Прекрасные и любимые актрисы обе!", "Актрисы. Женщины. Мамы. Жены. Значение каждого слова– в превосходной степени!", "Заслуженно! Поздравляю!", "Мои Любимые женщины", "Поздравляю с заслуженной оценкой вашего творчества", "Девочки! Рады за вас! Ура! Вы прекрасны", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Анна Михалкова рассказала о прибавлении в семействе. Семилетняя Лида, младшая дочь актрисы, уговорила ее на нового питомца. В доме звезды появился кот породы девон-рекс. Артистка в шутку отметила, что скоро ей придется искать новое жилье, иначе есть вероятность, что в какой-то момент вся живность не поместится в доме.