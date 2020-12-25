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Раскрыты подробности отношений Ирины Аллегровой и Виктора Салтыкова

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Новым гостем программы "Судьба человека" стал Виктор Салтыков. Певец рассказала Борису Корчевникову об отношениях с Ириной Аллегровой.

В 80-е музыкант принимал участие в популярной группе "Электроклуб", вместе с ним пела и артистка. Паре приписывали бурный роман. Они так эмоционально выступали дуэтом, что невозможно было не предположить, будто между коллегами что-то есть.

В эфире шоу "Судьба человека" Виктор Салтыков заверил, что у них с Ириной Аллегровой были исключительно деловые отношения. По словам артиста, это был просто спектакль, чтобы девочки ходили на концерты. "Мы играли на публику", – говорит музыкант.

Как отметил певец, в то время он был счастливо женат, но ему запрещали выходить на сцену с обручальным кольцом – это могло расстроить фанаток. Виктор Салтыков заверил, что между артистами не было не только любви, но и близкой дружбы.

Также в эфире шоу "Судьба человека" музыкант дал понять, что образ Ирины Аллегровой в те годы – именно его заслуга. Когда певица пришла в "Электроклуб", она уже выступала на "Песне года", где у нее были роскошные наряды. Однако группа требовала более молодежного стиля.

"Она поначалу выделялась. Приходилось рвать на ней джинсы", – признался Виктор Салтыков.

Отношения музыканта с Ириной Салтыковой сложно назвать стабильными. Пара часто ссорилась, а порой доходило и до драк. В 90-е супруга Виктора построила успешную сольную карьеру.

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Источник — dni.ru
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