Не тромбон: стало известно сокровенное желание из детства Михаила Мишустина

25.12.2020 | 04:49

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен лично подобрать новогодний подарок четырёхлетней девочке Наде из Тверской области в рамках акции "Ёлка желаний". Маленькая россиянка попросила подарить ей синтезатор.

Когда Мишустин сорвал с "Ёлки желаний" записку с просьбой Нади и прочитал её, он обратился к девочке и признался, что будучи ребёнком тоже мечтал о синтезаторе. Он пообещал подарить тверичанке музыкальный инструмент на Новый год, пожелав ей и её семье всего самого доброго, сообщает телеканал "Царьград".

Пользователи сети оценили мечту премьер-министра. "Главное, что не тромбон", "А мне вот рояль подарили, до сих пор не знаю, как его с 8 этажа выкинуть", "Вот дает наш премьер, мечтал о синтезаторе, а оказался политиком", "Жаль, какой талант пропадает, глядишь бы сейчас в какой-нибудь группе выступал", - написали в соцсетях россияне.

Ранее стало известно, что загадает президент России в новогоднюю ночь.

Свое желание лидер государства раскрыл во время посещения катка на Красной площади. Путин покатался на коньках на Красной площади с девятилетним Димой Ащепковым из Челябинска. Таким образом президент исполнил мечту мальчика, ставшего участником благотворительной акции "Елка желаний".

Сестра Димы, восьмилетняя Софья, поинтересовалась у Владимира Владимировича, что глава государства загадает на Новый год.

"Пока не придумал", - сначала ответил Путин, а после добавил: "Чтобы все были здоровы!".