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Кристина Орбакайте сошлась с Гошей Куценко

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Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте давно и счастливо замужем за Михаилом Земцовым, у которого в США свой бизнес. За время пандемии семье пришлось ненадолго разлучиться. В Сети даже поползли слухи о предстоящем разводе.

Кристина Орбакайте в свежем интервью откровенно рассказала о семейной жизни и таким образом ответила на слухи, которые ходили в светской тусовке.

В первую очередь артистка поделилась новостью о том, что у нее вышел клип "Новый год, Come on", в котором она раскрывает философскую тему отношений, а также ожидаемого и реального в жизни каждого человека.

В клипе она сыграла вместе с актером Гошей Куценко, с которым снималась в фильме "Любовь-морковь". В то время поговаривали, что у Кристине Орбакайте и Гоши Куценко настоящий роман, но это было не так.

В своем "Инстаграм" певица выложила анонс на песню с фотографией, на которой предстала в объятиях Гоши Куценко. Стоит отметить, что в конце клипа она вполне реалистично флиртовала с ним в кадре.

Поклонники завалили Кристину и Гошу комплиментами, отметив, что они и впрямь создали гармоничный тандем на съемочной площадке.

В свежем интервью Кристина Орбакайте о своей семье и отношениях с мужем, а также о том, как провела начало эпидемии коронавируса.

"К сожалению, сыновья были разбросаны по миру и мы не могли долгое время увидеться. Но узким кругом – я, муж и дочка – провели много времени вместе. И очень были этому рады. У нас появилось много общих тем. Сегодня ненадолго уехала от них – и мне уже непривычно", – рассказала певица в интервью "Собеседнику".

Когда Кристина приехала надолго в Москву, в Сети опять поползли слухи о возможном разладе в семье. Однако это неправда, певица счастлива рядом с мужем и не собирается от него уходить.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Там какой=то закон о клевете выходит,ПИ об этом не слышали? Хоть бы "сошлись" в кавычках написали.

Имя: Гость
Комментарий:

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