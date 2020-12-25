Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|14:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Полезное

До 9 тысяч: в Минсоцразвития рассказали о выплате одному из супругов за крепкий брак

Печать

Почти 22 тысячи жителей Московской области смогли воспользоваться деньгами от государства.

Выплату могут получить только те супруги, которые прожили в браке более 50 лет. В пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали о единовременном пособии.

"С начала года 10 999 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее", - приводит ТАСС слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В пресс-службе Минсоцразвития рассказали и о сумме выплат. Прожившим вместе 50 лет положено 5 000 рублей. Тем, кто в браке 55 лет - 6 000 рублей, 60 лет - 7 000 рублей, 65 лет - 8 000 рублей, 70 лет и более - 9 000 рублей.

"Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области, на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ", - уточнила министр.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Пензаинформ, за что вы пензенцев так ненавидите?

Гость||

Это новости другого государства, зачем они здесь?

Гость||

В некоторых регионах по 50 тыс выплачивают

Гость||

Потому что ПИ это сборище не компетентных тупых, пишущих с ошибками, так называемых журналистов ! Которые не смогли нормально сдать ЕГ в школе !

Гость||

Мы очень рады за москвичей! Мы каждый день только и думаем: "Как там москвичи? Какие им ещё привелегии придумали? Как им ещё жизнь улучшить? ". Мы так беспокоимся!!!!! Может хватит провинцию опускать? Совесть есть?

Гость||

Пензаинформ, если вы хотите, чтобы ваши читатели порадовались за москвичей, так и пишите в заголовке: "москвичи получают выплаты", вам тогда слова плохого никто не скажет. Мы просто не будем открывать эту статью.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте