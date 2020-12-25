До 9 тысяч: в Минсоцразвития рассказали о выплате одному из супругов за крепкий брак

25.12.2020 | 06:22

Почти 22 тысячи жителей Московской области смогли воспользоваться деньгами от государства.

Выплату могут получить только те супруги, которые прожили в браке более 50 лет. В пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали о единовременном пособии.

"С начала года 10 999 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее", - приводит ТАСС слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В пресс-службе Минсоцразвития рассказали и о сумме выплат. Прожившим вместе 50 лет положено 5 000 рублей. Тем, кто в браке 55 лет - 6 000 рублей, 60 лет - 7 000 рублей, 65 лет - 8 000 рублей, 70 лет и более - 9 000 рублей.

"Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области, на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ", - уточнила министр.