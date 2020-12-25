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Дима Билан не может общаться с Пугачевой на равных

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Алла Борисовна Пугачева является звездой, стоящей над всеми в отечественном шоу-бизнесе. Ее любят, уважают, ею восхищаются. Многие артисты достаточно близко общаются с Примадонной, однако не скрывают: это не так просто, как кажется.

Дима Билан всегда был в теплых отношениях со звездой. Несмотря на обоюдную симпатию, артист признается, что общаться на равных ему не удается до сих пор. Он утверждает, что страдает "синдромом ученика": ему сложно коммуницировать с артистами, которых он знает с ранних лет.

"Когда ты их встречаешь, тебе сразу кажется, что ты студент. Например, с Аллой Борисовной общаюсь, немного припустив глаза. Я даже как-то ей сказал: "Я не знаю, как с Вами общаться! Вы просто для меня человек из космоса", – рассказал он в шоу "ДаДа – НетНет" на YouTube.

Известно, что несколько лет назад Алла Пугачева выступила с Димой Биланом, и дуэт имел большой успех. Они исполнили песню "Не отрекаются, любя", окончательно покорив поклонников. Ходят слухи, что певица даже хотела оказать коллеге помощь после скандала с ограблением. Дима Билан отказался, но до сих пор вспоминает человечный поступок звезды и очень благодарен.

Напомним, не так давно появилась информация о том, что у Димы Билана роман с участницей шоу "Пацанки" Настей Петровой. Слухи певец не опровергает, а иногда и сам подливает масла в огонь неоднозначными совместными фотографиями. Он рассказал, что приехал на шоу, и они сразу нашли общий язык. "Знаете, так не хватало человеческого общения, потому что вот эти искаженные зеркала в шоу-бизнесе: то дружба, то – нет. Потом я как-то больше стал общаться с Настей. Я прикипел", – сообщил Билан.

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Источник — dni.ru
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