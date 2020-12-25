Алла Пугачева стала целительницей

25.12.2020 | 07:06

Алла Пугачева одна из самых известных артисток российского шоу-бизнеса. За долгую карьеру какие только слухи не окружали Примадонну отечественной эстрады.

Ее приписывали всевозможные романы со знаменитостями, различные артисты обвиняли Аллу Борисовну в поломанной карьере и судьбе, ходили даже слухи, что Пугачева с помощью черной магии увела из семьи Кузьмина, а Максима Галкина приворожила.

В четверг, 24 декабря, у Примадонны открыли еще один дар. Выяснилось, что музыка Пугачевой целительна, она может лечить людей и помогать им, сообщила изданию Nation News экстрасенс Дарья Миронова.

"Пугачева — творческий человек от сердца до мозга костей. Политических аспектов в жизни и карьере Аллы Борисовны я не наблюдаю. Это человек, который всегда будет жить музыкой, вдохновлять, дарить радостные и положительные эмоции", — сообщила Миронова.

По словам экстрасенса, именно в исцелении и помощи людям и заключается предназначение жизни певицы. Миронова заметила, что не стоит верить распространившимся слухам, будто Примадонна собирается баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ.