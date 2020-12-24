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Тяжелобольной Борис Моисеев планирует уехать из России

Печать

Несколько лет назад Борис Моисеев перенес инсульт, после этого певец почти не бывает на публике и не дает интервью. В Сети то и дело появляются слухи о плачевном состоянии звезды.

Директор артиста Сергей Горох рассказал, что эта информация не соответствует действительности. Несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант находится в полной гармонии с собой. "В хорошем настроении, на позитиве", – говорит помощник певца.

Правда, артист сильно расстраивается, когда читает о себе в прессе различные небылицы. Тяжелая болезнь не так часто дает о себе знать, плюс в последнее время Борис Моисеев много занимается здоровьем. Сейчас, например, решает проблемы с зубами.

По словам Сергея Гороха, музыкант еще в 2015 году закончил концертную деятельность, объявив себя пенсионером. Борис Моисеев, вопреки слухам, ходит, разговаривает, также у него есть помощница по хозяйству, которая решает бытовые вопросы.

Артист стоит планы и на будущее. Например, летом музыкант мечтает ненадолго сбежать из России. "Ближайшие планы – очень хочет поехать на лето в Юрмалу", – говорит директор Бориса Моисеева.

Певец много общается с друзьями и в целом чувствует себя неплохо, насколько это возможно для человека, перенесшего инсульт. По словам Гороха, музыкант постоянно на связи с Аллой Пугачевой. Также многие коллеги предлагают Борису Моисееву финансовую поддержку, но тот отказывается.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Блиииин, как же мы без него жить то будем ???

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Комментарий:

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