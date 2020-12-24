«Просила мужа - получила»: Бледанс показала мужчину

24.12.2020 | 13:07

Эвелина Бледанс развелась три года назад. Брак актрисы с продюсером Алесандром Семиным не выдержал проверки временем. В 2020-м артистка неоднократно намекала, что снова счастлива в отношениях.

В личном блоге звезды появилось несколько фотографий с загадочным мужчиной. По словам знаменитости, она заклинала Вселенную послать ей нового супруга, и это действительно случилось. "Просила хорошего нового мужа. Получила", – заявила звезда.

На фотографиях Эвелина Бледанс запечатлена в компании импозантного мужчины. Пара нежно обнимается и выглядит очень счастливой. Правда, некоторые поклонники не поверили, что кавалер актрисы настоящий. У подписчиков появились подозрения, что рядом со звездой – партнер, с которым она приняла участие в съемках новой картины.

Однако большинство все же надеется, что Эвелина Бледанс наконец встретила свою любовь. "Красивая пара ???? Милая тебе только лучшее! Фантастическая женщина (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просила хорошего мужа, а Боженька дал еще и красивого", "Мужчина приятный и под стать Вам! Будьте счастливы", "Желаю вам счастья с новым мужем!", "Какой красавец", "Если это не шутка!!! То прям ????. счастья молодым!" – написали в комментариях.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс рассказала, почему распался ее брак с Александром Семиным. По словам звезды, муж не выдержал пристального внимания прессы, а также стал жертвой гнусных манипуляций мошенницы, которая пыталась заработать на его публичности.