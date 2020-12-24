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Нашлось объяснение «шрама» на шее у Путина

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Президент России провел большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Внешний вид политика вызывал у некоторых зрителей вопросы: они заметили шрам у Владимира Путина.

Обеспокоенные пользователи Сети выдвинули разные версии. Одни предположили, что президента подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Другие решили, что шрам у Владимира Путина появился после пластической операции.

Версии прокомментировал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф. Он отметил, что после интубации (введение трубки в дыхательные пути – Прим.ред.) шрамы редко остаются. Обычно кожа заворачивается, и не остается даже рубца.

Специалист также опроверг предположение о пластической операции. Как рассказал "Собеседнику" Аль-Юсеф, профессиональные хирурги никогда бы не оставили такой шрам у президента.

На самом деле рубец никак не связан с врачебным вмешательством. Это всего лишь складка на шее человека пожилого возраста. Напомним, что в начале октября этого года российский лидер отметил 68-летие.

Хирург поведал, что с возрастом кожа перестает быть упругой и эластичной. "Шрам" у Владимира Путина образовался из-за туго надетой рубашки. Свою роль сыграл и плохой ракурс, который выбрали операторы.

Аль-Юсеф добавил, что лицо президента очень ухоженное: в этом ему помогают косметологи. Нет ничего странного, что люди бросают взгляд на "шрам" у Владимира Путина. Профессионального ухода для шеи, к сожалению, нет.

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Источник — dni.ru
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