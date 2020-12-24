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«Год был сложный»: Заворотнюк снялась под елкой

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В августе 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках. Вскоре стало известно, что актриса проходит курс лечения. А в мае 2020-го выяснилось, что звезда больна раком мозга. Об этом во время совещания по развитию генетических технологий у президента России рассказал директор "Института молекулярной биологии имени Энгельгардта" Александр Макаров.

Все это время семья актрисы хранила молчание – словно воды в рот набрали. Лишь иногда они реагировали на публикации в прессе – расследования, мнения, догадки. Особенно в этом преуспела старшая дочь актрисы Анна. Она разъяренной тигрицей бросается на журналистов всякий раз, когда репортеры по долгу службы вмешиваются в жизнь ее звездной семьи и пытаются узнать про состояние Анастасии.

К Анне Заворотнюк сегодня приковано особое внимание. Она, вероятно, думает, что и сама – большая звезда. Хотя многие люди заходят к ней на страницу в социальной сети просто чтобы узнать хоть какие-то новости о ее знаменитой матери. Наряды, занятия спортом и косметика самой Анны мало кому интересны. Хотя у нее даже есть собственная пиар-служба, а на странице в "Инстаграме" указаны контакты для "сотрудничества".

Дочери Заворотнюк нравится играть в звезду. И вот уже она позирует под дизайнерской елкой на Рублевке возле магазина для миллионеров. "Это год, конечно, был очень сложный, тем не менее, что-то же в нем должно было быть хорошего", – сообщила Анна Заворотнюк. Которой наверняка кажется что ее появление под новый год – подарок всем россиянам.

"Анечка очень красивая!", "Какая шикарная!", "Невероятно красивая и нежная девушка" – льстят ей в комментариях подписчики. Конечно, им бы хотелось, чтобы под елкой появилась здоровая и цветущая 49-летняя мама Анюты. Но пока, видимо, не пришел срок...

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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