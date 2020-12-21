Жена Гафта упекла родную дочь в психушку

21.12.2020 | 08:03

Смерть единственной дочери заслуженного артиста окутана тайнами и всевозможными домыслами. Поговаривают, что Валентин Гафт долгое время винил себя за столь раннюю кончину родственницы. Однако нашлись и те, кто назвал истинные причины гибели девушки.

Выяснилось, что вторая жена звезды Инна Елисеева всю жизнь издевалась над дочерью и контролировала все денежные сбережения семьи. Покойный артист боялся возвращаться домой, так как женщина сразу же нападала на него и требовала заработную плату.

Несмотря на это, Елисеевой было мало. Она строила планы на будущее наследство Валентина Иосифовича, но все портила их совместная дочь. Ведь девушка должна была стать прямой наследницей всех богатств артиста.

"Ольгу упекла в психбольницу, хотя та была совершенно нормальная. Оля все время была в стрессе. Инна убрала ее кавалера, и она покончила с собой. Когда Олечка ушла, Инна переписала все свое имущество на сиделку", – призналась подруга Гафта.

Теперь о сбережениях Валентина Иосифовича мечтает и его сын Вадим. 40-летний пасынок живет в Бразилии. Стоит отметить, что он никогда не общался с отцом и не напоминал о своем существовании.

О наследстве заговорила любовница Гафта. Художница Елена Никитина заявила, что их общий сын тоже не отказался бы от малейшей доли наследства. Несмотря на все душераздирающие реплики Никитиной, жена актера посетовала, что внебрачный пасынок еще при жизни отца претендовал на крупные денежные выплаты.