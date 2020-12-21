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Сергей Маковецкий нашел в себе силы и рассказал о бегстве отца

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Сергея Маковецкого вырастила мама – Анна Маковецкая. Отец артиста, Василий Ткач, исчез еще до его рождения.

Звезда сериала "Грозный" стала гостем шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В студии Сергей Маковецкий сообщил, что его отец, Василий Ткач, жестоко поступил с его мамой, Анной Маковецкой. Мужчина бросил беременную девушку прямо у дверей ЗАГСа.

"Они пошли уже расписываться, а он ей сказал: "Ты, посиди, я сейчас приду". Она села его ждать, а он забрал заявление", – рассказал артист.

Вечером был запланирован свадебный банкет и к накрытым столам уже съезжались гости. Анна попросила Василия не позорить ее и появиться перед родственниками. Ткач и Маковецкая весь вечер изображали счастливых новобрачных. После праздника отец артиста исчез.

Сергей не скрывает, что все еще обижен на папу. "Не могу ни принять это, ни понять", – прокомментировал чудовищный поступок родителя Маковецкий.

В годы студенчества Сергей Маковецкий делал попытку разыскать отца. Он разузнал адрес и даже запланировал поездку. Артист не смог осуществить задуманное – перед отбытием он сильно заболел, а после выздоровления нагонял программу и о поездке речи уже не шло.

Мать знаменитости скончалась в 2001 году. По словам артиста, Ткач начал посещать их дом незадолго до кончины родительницы. Мужчина привозил несостоявшейся жене картофель и другие гостинцы. Василий избегал встреч с наследником и приезжал, когда того не было дома.

Сергей Маковецкий не смог увидеть родителя, но познакомился с его детьми из Киева. Для брата и сестры звезда сериала "Грозный" накрыла стол в ресторане. В итоге к еде никто даже не прикоснулся. Родственники смотрели друг на друга, разглядывали фотографии. В тот день Маковецкому сообщили о смерти папы.

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Источник — dni.ru
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