Сетевое издание|18+|Понедельник|21 дек 2020|12:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Рыдающая Анита Цой ничего не знает о жизни своего сына

Печать

Анита Цой готовится к собственному 50-летию и к премьере программы "Пятый океан" в Кремле. О сегодняшнем настроении певица рассказала во время съемок новогоднего концерта Music Box Gold.

Прежде Цой в погоне за вечной молодостью регулярно летала на косметологические процедуры в Корею. Но уже почти год такой возможности нет. "Там к моим услугам были всевозможные манипуляции для лица, инъекции витаминов, скрабы, аппараты, а сейчас приходится обходиться своими силами – кремами, массажерами для лица, – признается артистка. – А я ведь планировала похудеть, потом поехать на процедуры в Корею и красивой выйти на сцену Кремля в феврале. Молитесь, за меня и за прокатчиков шоу, чтобы все в итоге состоялось и никакая пандемия не помешала".

Вообще, вся жизнь певицы – это непростая борьба за идеальную фигуру и вес. Сегодня она – в финальной стадии. "Встаю утром на весы и плачу, – признается Анита. – Я ведь планировала сбросить 20 килограммов, а пока удалось только 16, и вес остановился. У меня рост 157 сантиметров, поэтому вес должен быть 57, и это мне пока не удается – стрелка весов показывает 61. Загадаю на новый год, чтобы он подшлифовал мою фигурку и я бы стала идеальной, как девочка".

Еде одно новогоднее желание Аниты касается единственного сына Сергея. "Он экономист по образованию, поэтому загадаю, чтобы нашел себе очень хорошую работу и наконец-то женился, начал нормальную семейную жизнь, – улыбается она. – А пока я даже не знаю, есть ли у него девушка – он очень скрытный и не показывает нам ее".

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте