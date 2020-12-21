Рыдающая Анита Цой ничего не знает о жизни своего сына

21.12.2020 | 11:48

Анита Цой готовится к собственному 50-летию и к премьере программы "Пятый океан" в Кремле. О сегодняшнем настроении певица рассказала во время съемок новогоднего концерта Music Box Gold.

Прежде Цой в погоне за вечной молодостью регулярно летала на косметологические процедуры в Корею. Но уже почти год такой возможности нет. "Там к моим услугам были всевозможные манипуляции для лица, инъекции витаминов, скрабы, аппараты, а сейчас приходится обходиться своими силами – кремами, массажерами для лица, – признается артистка. – А я ведь планировала похудеть, потом поехать на процедуры в Корею и красивой выйти на сцену Кремля в феврале. Молитесь, за меня и за прокатчиков шоу, чтобы все в итоге состоялось и никакая пандемия не помешала".

Вообще, вся жизнь певицы – это непростая борьба за идеальную фигуру и вес. Сегодня она – в финальной стадии. "Встаю утром на весы и плачу, – признается Анита. – Я ведь планировала сбросить 20 килограммов, а пока удалось только 16, и вес остановился. У меня рост 157 сантиметров, поэтому вес должен быть 57, и это мне пока не удается – стрелка весов показывает 61. Загадаю на новый год, чтобы он подшлифовал мою фигурку и я бы стала идеальной, как девочка".

Еде одно новогоднее желание Аниты касается единственного сына Сергея. "Он экономист по образованию, поэтому загадаю, чтобы нашел себе очень хорошую работу и наконец-то женился, начал нормальную семейную жизнь, – улыбается она. – А пока я даже не знаю, есть ли у него девушка – он очень скрытный и не показывает нам ее".