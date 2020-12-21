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Разведенная Ольга Кабо вспомнила о своей силе с младенцем на руках

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Актриса является примерной матерью. Оба ребенка, несмотря на разницу в возрасте, прекрасно ладят и выглядят очень счастливыми. Ольга гордится своими детьми и часто делится фотографиями с подписчиками.

Накануне звезда опубликовала в своем блоге трогательный архивный снимок. Она держит на руках еще совсем маленького сына, с другой стороны актрису обнимает дочь.

"Этой фотографии ровно 8 лет. Это была первая фотосессия моего сына. И ему было на тот момент пять месяцев", – подписала Ольга. "С тех пор много воды утекло! Одно неизменно – мы вместе, и мы очень близки. Дети - моя сила, моя жизнь", – поделилась Кабо. Актриса поздравила поклонников с праздником и пожелала, чтобы 2021 был "счастливым и здоровым".

Напомним, развод Ольги Кабо с первым супругом Эдуардом Василишиным состоялся, когда ее дочери было меньше трех лет. Известно, что маленькая девочка тяжело переживала отсутствие отца в детстве, но сейчас они поддерживают теплые отношения.

Весной 2009 года Ольга снова вступила в брак. Ее избранником стал бизнесмен Николай Разгуляев, который сделал ей предложение через месяц после знакомства. Известно, что поначалу пара мечтала о ребенке. Супруги даже рассматривали искусственное зачатие, но все случилось само собой. Звезда была счастлива, а муж – озабочен проблемами на работе, не сразу принял беременность жены.

В 2019 году появились слухи о разводе Ольги Кабо, но только осенью этого года информация подтвердилась. Миллионер забрал все имущество себе, оставив Ольге и ребенку только квартиру.

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Источник — dni.ru
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