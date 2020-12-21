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«Разведенка»: Басков вызвал недовольство Королевой

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"Золотой голос России" обескуражил россиян внезапными словами о личной жизни Наташи Королевой. Николай Басков случайно раскрыл тайну звездной коллеги.

Недавно в инстаграм-истории Николая Баскова появился ролик, на котором артист весело проводит время в кругу знаменитостей – юмориста Александра Реввы и певицы Наташи Королевой. Запись видео происходила за кулисами съемок праздничной новогодней передачи.

В кадре "натуральный блондин" уселся в кресле между коллегами и заявил о том, кто предстал перед камерой. "У нас и компашка новогодняя: я, Саша и разведенка!", – высказался артист.

Так Николай Басков намекнул подписчикам об уже случившемся или же скором разрыве отношений между Наташей Королевой и ее неверным супругом Тарзаном. Назвав певицу разведенкой, артист получил по заслугам. Поп-дива не ожидала, что Николай Басков выдаст такое заявление и ударила коллегу в порыве возмущения. Чтобы сгладить напряженную ситуацию и не провоцировать Наташу Королеву, на видео Николай Басков отшутился на отвлеченные темы.

Напомним, что о скандальной измене Тарзана своей супруге говорила вся страна. Поклонников звездной пары продолжает интересовать обстановка, которая царит в доме Наташи Королевой и Тарзана. Сейчас фанаты волнуются за брак артистов и надеются, что выражение Николая Баскова было лишь неудачной насмешкой и не имеет веских оснований.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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