Партнерша Заворотнюк по съемкам рассказала о закрытой семье актрисы

21.12.2020 | 12:10

В сериале "Моя прекрасная няня" артистки снимались вместе. Несмотря на то, что героиня Ольги Прокофьевой – главный враг героини Анастасии Заворотнюк, звезды смогли стать близкими подругами.

Вчера вышел очередной выпуск шоу "Лучше правду!" с Ольгой Прокофьевой. Ведущий Сурен Каграманов расспросил ее об отношениях с Заворотнюк, состоянии звезды. "Мы с Настей дружили очень, когда снимались вместе в сериале "Моя прекрасная няня". Потом мы разбежались", – поделилась артистка. "Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас сейчас остались хорошие приятельские отношения", – отметила она.

Однако дело вовсе не в ссорах или недопонимании. Сначала у актрис разошлись творческие интересы, перестало хватать времени на встречи и общение, потом стало известно о страшном диагнозе Анастасии Заворотнюк. Ольга не стала мешать родным коллеги: "Семья четко дала понять – она хочет сама справляться со своими проблемами. Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг", – рассказала Прокофьева.

По словам актрисы, Анастасии очень повезло, так как она живет в любви и поддержке: "У нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку", – завершила монолог Ольга.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились осенью 2019 года. Чуть позже родственники подтвердили информацию и рассказали, что сохраняют веру в лучшее. Официально диагноз и последствия прессе сообщили только весной этого года.