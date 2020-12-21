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Дочь Кати Лель старается скрывать свое родство с матерью

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Эмилия Кузнецова – единственная дочь певицы Кати Лель – родилась 8 апреля 2009 года. О наследнице корреспондент "Дни.ру" поговорил со звездой на закрытом музыкальном вечере BRICS+NEPTUNE с участием продюсера RedOne.

"Дочь у меня – девушка очень активная, сильная, волевая, – смеется Катя Лель. – Характер у нее – и мамин, и папин, да еще и в квадрате. Если чего-то хочет, то всегда своего добьется. Она хорошо занимается в лицее и умеет это делать. А еще учится по классу фортепиано в детской музыкальной школе имени Кабалевского – сама захотела".

"Дочь растет музыкальной, есть и голос и слух, но какую профессию выберет для себя в итоге – не знаю, я советовать и настаивать не стану", – продолжает Катя.

Лель рада, что у ее дочери другая – отца – фамилия. "Человек должен расти и развиваться сам, сам выбрать свой путь – без помощи громких имен, – уверена певица. – Когда она созреет, станет личностью, то всегда может сменить фамилию, стать Лель, если захочет. Но и без этого моя популярность иногда отражается на ней. Она меня спрашивает иногда: "Почему везде, в любой точки мира, тебя узнают?" Я отвечаю: "Если ты будешь много и упорно работать, то люди окажут тебе такое же внимание и подарят любовь".

При этом в школе у дочери Кати Лель никаких льгот и преференций нет. "Я дружна с учителями, директором, всегда спрашиваю, какие проблемы и проблемы есть у дочери, – говорит артистка. – Там знают, что мама у Эмилии строгая и спуска ей не дает. И при этом всегда хвалят мне ее скромность – она никогда не кичится, кто ее мама, даже скрывает это".

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Источник — dni.ru
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