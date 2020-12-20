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Выплаты на детей до 18 лет: заявлено о поддержке российских матерей

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Депутаты в очередной раз выступили за финансовую поддержку матерей. Выплачивать россиянкам имеющих детей деньги предложил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

«Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам», — заявил он. По его словам, эта мера сможет повысить рождаемость.

Шеин добавил, что необходимо помогать семьям, оказавшимся в сложном финансовом положении. Он отметил, что им тоже можно выплачивать определенную сумму денег на постоянной основе.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал данное предложение. Он сказал, что в России семьям приходится много платить за содержание и воспитание ребенка.

В связи с этим государству надо оказывать помощь родителям до совершеннолетия их сыновей и дочерей. «Я за то, чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты», — заключил он.

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