Страны Европы начали ограничивать сообщение с Великобританией из-за обнаружения новой мутации

20.12.2020 | 19:47

Новый штамм может быть заразнее на 70% по сравнению с известной науке инфекцией. Ряд европейских стран объявили об отмене авиарейсов из Великобритании, чтобы не допустить завоза вируса.

О закрытии авиасообщения с Британией уже объявили власти Бельгии, Нидерландов и Италии. По данным СМИ, такое же решение может быть принято в Германии и Франции, а также в Израиле.

В ВОЗ заявили, что мутация коронавируса также обнаружена в Нидерландах и Австралии. Данных о том, что эта разновидность приводит к более тяжёлому протеканию болезни или увеличивает смертность, пока нет.

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал изданию «Подъёму», что закрытие границ — эффективный способ борьбы с распространением болезни.

«Наверное, что-то серьёзное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе. Как показала весенняя практика, прекращение или резкое сокращение авиасообщения наряду с другими мерами приводит к хорошему эффекту.

Мутация может достичь такой степени, что уже разработанные вакцины могут не помогать. Ещё точно не известно, насколько широкое распространение получит новый штамм и какова будет тяжесть заболевания».

Сейчас самолёты летают из России в 16 стран, том числе в Британию.