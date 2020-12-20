Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 дек 2020|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Страны Европы начали ограничивать сообщение с Великобританией из-за обнаружения новой мутации

Печать

Новый штамм может быть заразнее на 70% по сравнению с известной науке инфекцией. Ряд европейских стран объявили об отмене авиарейсов из Великобритании, чтобы не допустить завоза вируса.

О закрытии авиасообщения с Британией уже объявили власти Бельгии, Нидерландов и Италии. По данным СМИ, такое же решение может быть принято в Германии и Франции, а также в Израиле.

В ВОЗ заявили, что мутация коронавируса также обнаружена в Нидерландах и Австралии. Данных о том, что эта разновидность приводит к более тяжёлому протеканию болезни или увеличивает смертность, пока нет.

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал изданию «Подъёму», что закрытие границ — эффективный способ борьбы с распространением болезни.

«Наверное, что-то серьёзное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе. Как показала весенняя практика, прекращение или резкое сокращение авиасообщения наряду с другими мерами приводит к хорошему эффекту.

Мутация может достичь такой степени, что уже разработанные вакцины могут не помогать. Ещё точно не известно, насколько широкое распространение получит новый штамм и какова будет тяжесть заболевания».

Сейчас самолёты летают из России в 16 стран, том числе в Британию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте